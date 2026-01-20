https://ria.ru/20260120/podderzhka-2068928196.html
В Соцфонде рассказали, сколько россиян получают меры поддержки по QR-коду
РИА Новости: меры поддержки по QR-коду получают 4,8 миллиона россиян
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Услуги Соцфонда по QR-коду получают 4,8 миллиона россиян, в их число входят пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
"Пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью сегодня могут получать услуги по куар-коду. Он является цифровым аналогом бумажных и пластиковых удостоверений и подтверждает льготный статус владельца, а также право на меры поддержки. Сегодня куар-кодом пользуются уже 4,8 миллионов россиян", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Соцфонде, QR-код можно предъявить через портал госуслуг или мобильное приложение MAX. Он дает возможность получать скидки в магазинах, бесплатно посещать музеи, подтверждать право на бесплатный проезд и пользоваться другими социальными услугами.
В Социальном фонде подчеркнули, что цифровой формат исключает вероятность утраты документа и обеспечивает защиту личной информации. При сканировании QR-кода подтверждается лишь льготный статус пользователя, при этом такие сведения, как размер пенсии или группа инвалидности, остаются конфиденциальными. Кроме того, цифровое удостоверение ускоряет процесс обслуживания клиентов и снижает риск мошенничества.