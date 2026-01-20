Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/pmr-2068958004.html
В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ
В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ
Заявления властей Молдавии о выходе из СНГ и слиянии с Румынией взаимосвязаны и могут затрагивать Приднестровье, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:59:00+03:00
2026-01-20T09:59:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
михай попшой
игорь додон
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260118/pridnestrove-2068583674.html
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045738039.html
https://ria.ru/20260117/sandu-2068528810.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, михай попшой, игорь додон, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Михай Попшой, Игорь Додон, СНГ, Евразийский экономический союз
В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ

Сафонов: заявления Молдавии о выходе из СНГ могут затронуть Приднестровье

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о выходе из СНГ и слиянии с Румынией взаимосвязаны и могут затрагивать Приднестровье, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты
18 января, 09:59
"Заявления руководителей Молдовы о выходе из СНГ и за присоединение республики к Румынии - звенья одной цепи. Но нас интересует другое. Какова в этих условиях стратегия и тактика Кишинева и его кураторов к Приднестровью? Возможны различные варианты", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что молдавские власти, которые в последние дни заявляли о желании объединения Молдавии с Румынией, "решили сбросить с плеч" приднестровскую проблему.
"В целом молдавские власти могут думать о разделе территорий по состоянию 1918-1940 годов, но сейчас всё запутаннее, потому что часть приднестровских земель расположена на правобережье Днестра, а часть молдавских - на левом. Решение не просматривается", - отметил Сафонов.
Ранее молдавский президент Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР
1 октября 2025, 22:45
Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Приднестровье назвали причину прихода Санду к власти
17 января, 18:26
 
В миреМолдавияРумынияКишиневМайя СандуМихай ПопшойИгорь ДодонСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала