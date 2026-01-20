В Приднестровье прокомментировали заявления Молдавии о выходе из СНГ

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о выходе из СНГ и слиянии с Румынией взаимосвязаны и могут затрагивать Приднестровье, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.