СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов - РИА Новости, 20.01.2026
05:20 20.01.2026
СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов
СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
сидней
австралия
новый южный уэльс
в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Австралия, Новый Южный Уэльс
CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea WorldАкула у побережья Австралии
Акула у побережья Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея после серии нападений акул на серферов за пару дней, сообщает местный телеканал 9News.
"Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений", - говорится в сообщении телеканала.
Портал News.com.au отмечает, что за последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло уже четыре нападения акул. Портал приводит комментарии экспертов о том, что отдыхающим следует воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели, поскольку, по их прогнозам, это будет "самое опасное время за последние годы" из-за повышенной температуры и замутнения воды.
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Австралии подростка обвинили в ложных сообщениях о расстрелах в США
В миреСиднейАвстралияНовый Южный Уэльс
 
 
