СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов
СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов - 20.01.2026
СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов
Власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея после серии нападений акул на серферов за пару дней, сообщает местный телеканал...
СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея после серии нападений акул на серферов за пару дней, сообщает местный телеканал 9News
"Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений", - говорится в сообщении телеканала.
Портал News.com.au отмечает, что за последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло уже четыре нападения акул. Портал приводит комментарии экспертов о том, что отдыхающим следует воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели, поскольку, по их прогнозам, это будет "самое опасное время за последние годы" из-за повышенной температуры и замутнения воды.