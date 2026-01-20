Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/plovets-2069090888.html
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу - РИА Новости, 20.01.2026
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу
Турецкие СМИ опубликовали видео операции морской полиции в проливе Босфор, которая извлекла из воды тело, предположительно, российского пловца Николая... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:48:00+03:00
2026-01-20T16:48:00+03:00
в мире
босфор
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069077632_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e86befbb9ae5bc4e1344e6e44eec479c.jpg
https://ria.ru/20260120/plovets-2069090081.html
https://ria.ru/20260120/svechnikov-2069037310.html
босфор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову
В Босфоре нашли тело утонувшего мужчины, погибшим может быть пропавший без вести пловец из России, Николай Свечников. Он пропал в августе прошлого года, участвуя в заплыве "Босфор-2025". Очевидцы отмечали, что Свечников был в воде, но до финиша не добрался. Его родственники отправились в Турцию на опознание тела. Подписывайтесь на Радио Sputnik в Telegram | MAX
2026-01-20T16:48
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069077632_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b3c04062ab6711c8fc9cf187ae51cb15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босфор, николай свечников
В мире, Босфор, Николай Свечников
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу

Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать Свечникову, попало на видео

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали видео операции морской полиции в проливе Босфор, которая извлекла из воды тело, предположительно, российского пловца Николая Свечникова.
На записи показали участок у берега, в воде различима темная фигура рядом с катером. Затем два небольших морских судна направляются к суше, на одном из них виден черный пакет с трупом.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат
Вчера, 16:47
Определить состояние тела невозможно, его доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности.
По данным источника, труп обнаружили недалеко от финиша заплыва, в котором участвовал Свечников. Его родственников вызвали на опознание.
Мать Свечникова объявляла награду в размере 500 тысяч лир за новую информацию о судьбе сына.
Родители пловца Свечникова прибудут в Стамбул в среду на процедуру опознания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Семью Свечникова вызвали на опознание обнаруженного в Босфоре тела
Вчера, 14:15
 
В миреБосфорНиколай Свечников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала