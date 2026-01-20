Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали видео операции морской полиции в проливе Босфор, которая извлекла из воды тело, предположительно, российского пловца Николая Свечникова.

На записи показали участок у берега, в воде различима темная фигура рядом с катером. Затем два небольших морских судна направляются к суше, на одном из них виден черный пакет с трупом.

Определить состояние тела невозможно, его доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности.

По данным источника, труп обнаружили недалеко от финиша заплыва, в котором участвовал Свечников. Его родственников вызвали на опознание.