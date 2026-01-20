https://ria.ru/20260120/plovets-2069090888.html
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу - РИА Новости, 20.01.2026
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу
Турецкие СМИ опубликовали видео операции морской полиции в проливе Босфор, которая извлекла из воды тело, предположительно, российского пловца Николая
Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову
В Босфоре нашли тело утонувшего мужчины, погибшим может быть пропавший без вести пловец из России, Николай Свечников. Он пропал в августе прошлого года, участвуя в заплыве "Босфор-2025". Очевидцы отмечали, что Свечников был в воде, но до финиша не добрался.
Его родственники отправились в Турцию на опознание тела.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали видео операции морской полиции в проливе Босфор, которая извлекла из воды тело, предположительно, российского пловца Николая Свечникова.
На записи показали участок у берега, в воде различима темная фигура рядом с катером. Затем два небольших морских судна направляются к суше, на одном из них виден черный пакет с трупом.
Определить состояние тела невозможно, его доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности.
По данным источника, труп обнаружили недалеко от финиша заплыва, в котором участвовал Свечников. Его родственников вызвали на опознание.
Мать Свечникова
объявляла награду в размере 500 тысяч лир за новую информацию о судьбе сына.