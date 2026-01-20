Рейтинг@Mail.ru
16:47 20.01.2026 (обновлено: 17:00 20.01.2026)
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат
в мире, турция, босфор, стамбул, николай свечников
В мире, Турция, Босфор, Стамбул, Николай Свечников
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат

Адвокат Чакмак: мать пловца Свечникова ждут в Турции для ДНК-теста

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Мать пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова ждут в Турции для сдачи ДНК-теста после обнаружения тела мужчины в Босфоре, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли в Босфоре, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее агентству осведомленный источник. Родственников Свечникова вызвали на опознание, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.
"Для точного установления личности мужчины необходим ДНК-тест, мы ожидаем, что мать пловца Галина прибудет в Турцию в ближайшее время. Результаты теста могут быть готовы в течение двух-трех дней", - сказал адвокат.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.
Как рассказал ранее РИА Новости Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мать пропавшего в Босфоре пловца призналась, что ее страшит неизвестность
13 января, 16:06
 
