В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат

СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Мать пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова ждут в Турции для сдачи ДНК-теста после обнаружения тела мужчины в Босфоре, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли в Босфоре , по предположению полиции, речь идет о Свечникове , сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ Стамбуле . Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее агентству осведомленный источник. Родственников Свечникова вызвали на опознание, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.

"Для точного установления личности мужчины необходим ДНК-тест, мы ожидаем, что мать пловца Галина прибудет в Турцию в ближайшее время. Результаты теста могут быть готовы в течение двух-трех дней", - сказал адвокат.

Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.

Как рассказал ранее РИА Новости Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.