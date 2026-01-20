https://ria.ru/20260120/plovets-2069090081.html
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.01.2026
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат
Мать пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова ждут в Турции для сдачи ДНК-теста после обнаружения тела мужчины в Босфоре, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:47:00+03:00
2026-01-20T16:47:00+03:00
2026-01-20T17:00:00+03:00
в мире
турция
босфор
стамбул
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
https://ria.ru/20260113/svechnikov-2067626820.html
турция
босфор
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, босфор, стамбул, николай свечников
В мире, Турция, Босфор, Стамбул, Николай Свечников
В Турции ждут мать пловца Свечникова для ДНК-теста, сообщил адвокат
Адвокат Чакмак: мать пловца Свечникова ждут в Турции для ДНК-теста
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Мать пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова ждут в Турции для сдачи ДНК-теста после обнаружения тела мужчины в Босфоре, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли в Босфоре
, по предположению полиции, речь идет о Свечникове
, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
. Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее агентству осведомленный источник. Родственников Свечникова вызвали на опознание, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.
"Для точного установления личности мужчины необходим ДНК-тест, мы ожидаем, что мать пловца Галина прибудет в Турцию
в ближайшее время. Результаты теста могут быть готовы в течение двух-трех дней", - сказал адвокат.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.
Как рассказал ранее РИА Новости Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.