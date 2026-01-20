В Хабаровске проведут проверку по инциденту с лопнувшей под ногами плиткой

"Раздули просто из ничего. Ничего не произошло. У нас с самого открытия, с запуска, это нормально, когда здание немножечко "гуляет". У всех торговых центров есть деформационные швы специально. Особенно после того, как мы ввели вторую очередь (центра -ред.) в эксплуатацию, это еще когда температуры ночные и дневные резко сменяются, это просто трескается плитка, не бетонная плита, плитка не выдерживает напряжения, немножечко трескается. Это происходит у нас регулярно, где-то какими-то кусочками. Прокуратура к нам письмо написала, с проверкой придут", - разъяснила Руденко.