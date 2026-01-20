В Хабаровске проведут проверку по инциденту с лопнувшей под ногами плиткой

ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит инцидент с лопнувшей под ногами посетителя ТЦ "Броско Молл" кафельной плиткой в Хабаровске, сообщила РИА Новости исполнительный директор центра Ксения Руденко.
В соцсетях стала распространяться информация о том, что в крупном торговом центре Хабаровска "Броско Молл" "пол с грохотом треснул". По словам посетителей, под ногами внезапно раскололся и вздулся керамогранит - шум был очень сильный и напугал покупателей. Территорию оградили, а плиты стали вскрывать и проверять, сообщается в соцсетях.
Как сообщила собеседница агентства, действительно, на третьем этаже первой очереди центра "немного повело керамическую плитку".
"Раздули просто из ничего. Ничего не произошло. У нас с самого открытия, с запуска, это нормально, когда здание немножечко "гуляет". У всех торговых центров есть деформационные швы специально. Особенно после того, как мы ввели вторую очередь (центра -ред.) в эксплуатацию, это еще когда температуры ночные и дневные резко сменяются, это просто трескается плитка, не бетонная плита, плитка не выдерживает напряжения, немножечко трескается. Это происходит у нас регулярно, где-то какими-то кусочками. Прокуратура к нам письмо написала, с проверкой придут", - разъяснила Руденко.
Для посетителей и здания "гуляющая" плитка никакой угрозы не несет, заверила собеседница агентства. Если вдруг такое произошло, покупателям рекомендуется отойти в сторону. К месту сразу же подойдет охрана центра, вызовут технических специалистов, которые снимут напряжение с плитки, рассказала представитель ТЦ.
"Экспертизы все пройдены, все нормально. Это нормальная процедура, где такие ситуации происходят. И это было всегда у нас, сколько мы существовали, периодически возникают такие нюансы. Я не знаю, почему сейчас кто-то сфотографировал, и это разнесли по всем новостям, вплоть до Крыма, где только об этом не пишут и не говорят", - посетовала Руденко.
Она сообщила, что треснувшую плитку на этаже уже заменили. Работу центр не прекращал.
