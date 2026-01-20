Рейтинг@Mail.ru
Выпуск пластин для космических аппаратов увеличат в Красноярском крае - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/plastiny-2068965146.html
Выпуск пластин для космических аппаратов увеличат в Красноярском крае
Выпуск пластин для космических аппаратов увеличат в Красноярском крае - РИА Новости, 20.01.2026
Выпуск пластин для космических аппаратов увеличат в Красноярском крае
Компания "Германий" (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") начинает масштабную модернизацию производства для увеличения выпуска высокотехнологичных... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:21:00+03:00
2026-01-20T10:21:00+03:00
красноярский край
холдинг швабе
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950248074_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_60db2d3893d108647cb3fdab33aff592.jpg
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950248074_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_da781b0b20fd9278114899f167233477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, холдинг швабе, ростех
Красноярский край, Холдинг Швабе, Ростех
Выпуск пластин для космических аппаратов увеличат в Красноярском крае

"Германий" увеличит выпуск пластин для космических аппаратов в Красноярском крае

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы на производстве
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы на производстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Компания "Германий" (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") начинает масштабную модернизацию производства для увеличения выпуска высокотехнологичных пластин для космических аппаратов, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Красноярского края.
"Компания "Германий"... приступает к масштабной модернизации производства. Проект по расширению участка по выращиванию малодислокационных монокристаллов германия получил финансовую поддержку Фонда развития промышленности Красноярского края в размере 100 миллионов рублей. Инвестиции будут направлены на значительное увеличение выпуска полированных пластин для фотоэлектрических преобразователей. Мощность предприятия вырастет на 115% к 2029 году", - говорится в сообщении.
Продукция служит основой для солнечных элементов космических аппаратов. Их отличает высокая эффективность и устойчивость к радиации, что обеспечивает долговременную работу в открытом космосе.
"Именно германиевые пластины, производимые на нашем предприятии, позволяют достичь коэффициента полезного действия на уровне 30-35%. Для сравнения, у кремниевых аналогов этот показатель составляет 19-21%, что важно для обеспечения энергией перспективных космических миссий", – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Татьяны Павлюк.
Проект включен в перечни критической и высокотехнологичной продукции Минпромторга России и содействует реализации нацпроекта "Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года".
"Развитие такого производства укрепляет промышленный потенциал региона и имеет ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России", – отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.
Модернизация позволит АО "Германий" продолжить обеспечение российской космической индустрии и создать технологический задел для будущих разработок.
 
Красноярский крайХолдинг ШвабеРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала