Выпуск пластин для космических аппаратов увеличат в Красноярском крае

© iStock.com / gorodenkoff Инженер во время работы на производстве

КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Компания "Германий" (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") начинает масштабную модернизацию производства для увеличения выпуска высокотехнологичных пластин для космических аппаратов, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Красноярского края.

"Компания "Германий"... приступает к масштабной модернизации производства. Проект по расширению участка по выращиванию малодислокационных монокристаллов германия получил финансовую поддержку Фонда развития промышленности Красноярского края в размере 100 миллионов рублей. Инвестиции будут направлены на значительное увеличение выпуска полированных пластин для фотоэлектрических преобразователей. Мощность предприятия вырастет на 115% к 2029 году", - говорится в сообщении.

Продукция служит основой для солнечных элементов космических аппаратов. Их отличает высокая эффективность и устойчивость к радиации, что обеспечивает долговременную работу в открытом космосе.

"Именно германиевые пластины, производимые на нашем предприятии, позволяют достичь коэффициента полезного действия на уровне 30-35%. Для сравнения, у кремниевых аналогов этот показатель составляет 19-21%, что важно для обеспечения энергией перспективных космических миссий", – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Татьяны Павлюк.

Проект включен в перечни критической и высокотехнологичной продукции Минпромторга России и содействует реализации нацпроекта "Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года".

"Развитие такого производства укрепляет промышленный потенциал региона и имеет ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России", – отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.