20.01.2026
13:31 20.01.2026
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Говорить об участии Союзного государства России и Белоруссии в "Совете мира" по Газе преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:31:00+03:00
2026-01-20T13:31:00+03:00
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков

Песков: говорить об участии России и Белоруссии в "Совете мира" преждевременно

Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Говорить об участии Союзного государства России и Белоруссии в "Совете мира" по Газе преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Так говорить преждевременно", - ответил Песков на просьбу журналистов пояснить, если и Путин, и Лукашенко войдут в "Совет мира" по Газе, будет ли это означать, что Союзное государство России и Белоруссии представлено в этом миротворческом процессе.
