Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Говорить об участии Союзного государства России и Белоруссии в "Совете мира" по Газе преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Песков: говорить об участии России и Белоруссии в "Совете мира" преждевременно