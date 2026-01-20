Рейтинг@Mail.ru
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/peskov-2069011376.html
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков
Москве важно получать информацию о содержании дискуссий, которые ведутся между США и Европой, а также между Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:07:00+03:00
2026-01-20T13:07:00+03:00
европа
москва
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068991795.html
европа
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, москва, сша, дмитрий песков, в мире
Европа, Москва, США, Дмитрий Песков, В мире
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков

Песков: России важно знать о содержании дискуссий между Европой, США и Украиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москве важно получать информацию о содержании дискуссий, которые ведутся между США и Европой, а также между Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что между украинцами с европейцами идут постоянные контакты и там обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности и с экономическим восстановлением.
"Важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров
Вчера, 12:09
 
ЕвропаМоскваСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала