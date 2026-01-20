https://ria.ru/20260120/peskov-2069011376.html
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков
Москве важно получать информацию о содержании дискуссий, которые ведутся между США и Европой, а также между Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2026
России важно знать о содержании дискуссий по Украине, заявил Песков
