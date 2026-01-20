Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится с командой Дональда Трампа в Давосе, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Да, <...> действительно, у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации", — сказал он.
"Но мы в курсе того, что <...> хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам", — добавил он.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.