Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
12:50 20.01.2026 (обновлено: 15:20 20.01.2026)
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится с командой Дональда... РИА Новости, 20.01.2026
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе

Дмитриев в Давосе планирует встретиться с представителями делегации США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится с командой Дональда Трампа в Давосе, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Да, <...> действительно, у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:12
Сообщения о возможных переговорах главы РФПИ с американским президентом Песков не подтвердил. Говоря о диалоге Киева с европейскими странами, он заявил, что Россия не знает о его содержании.
"Но мы в курсе того, что <...> хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам", — добавил он.
Пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Вчера, 11:08

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 08:00
 
