Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава РФПИ , спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится с командой Дональда Трампа в Давосе , заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Да, <...> действительно, у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации", — сказал он.

Сообщения о возможных переговорах главы РФПИ с американским президентом Песков не подтвердил. Говоря о диалоге Киева с европейскими странами, он заявил, что Россия не знает о его содержании.

"Но мы в курсе того, что <...> хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам", — добавил он.

Обсуждение мирного плана США

изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. В начале декабря Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктовна четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины , содержание которой передали России через Дмитриева