https://ria.ru/20260120/peskov-2069005757.html
Правительство отслеживает рост цен, заявил Песков
Правительство отслеживает рост цен, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Правительство отслеживает рост цен, заявил Песков
Правительство России отслеживает процессы, связанные с возможным ростом цен, ситуация анализируется, по мере необходимости будут обсуждения, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:46:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260116/rosstat-2068393962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Правительство отслеживает рост цен, заявил Песков
Песков: правительство отслеживает процессы, связанные с ростом цен в России