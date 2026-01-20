Рейтинг@Mail.ru
Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, заявил Песков
12:45 20.01.2026 (обновлено: 12:51 20.01.2026)
Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, заявил Песков
молдавия, в мире, россия
Молдавия, В мире, Россия
Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, об этом можно только сожалеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой в понедельник заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"В данном случае можно только выразить сожаление, что Молдавия продолжает свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией и интеграционными процессами", - сказал Песков журналистам.
Молдавия В мире Россия
 
 
