Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, заявил Песков
Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, об этом можно только сожалеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
