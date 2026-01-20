Рейтинг@Mail.ru
Москва пока не знает деталей создания "Совета мира", заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
12:45 20.01.2026 (обновлено: 12:48 20.01.2026)
Москва пока не знает деталей создания "Совета мира", заявил Песков
Москва пока не знает деталей создания "Совета мира", заявил Песков
2026-01-20T12:45:00+03:00
2026-01-20T12:48:00+03:00
Москва пока не знает деталей создания "Совета мира", заявил Песков

Песков: РФ ожидает от США разъяснений о деталях создания "Совета мира"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира", рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому Совету. Касается ли это только Газы, или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов. Мы надеемся на них получить ответы в ходе контактов с американцами", - сказал Песков журналистам.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе, заявил Лавров
Вчера, 11:41
 
