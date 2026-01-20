Рейтинг@Mail.ru
Россия не знает об обсуждениях украинцев и европейцев, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 20.01.2026 (обновлено: 12:56 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/peskov-2069003851.html
Россия не знает об обсуждениях украинцев и европейцев, заявил Песков
Россия не знает об обсуждениях украинцев и европейцев, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2026
Россия не знает об обсуждениях украинцев и европейцев, заявил Песков
Москва не в курсе обсуждений, которые постоянно идут между украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:43:00+03:00
2026-01-20T12:56:00+03:00
россия
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20260120/dmitriev-2069003631.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков
Россия, Москва, Дмитрий Песков
Россия не знает об обсуждениях украинцев и европейцев, заявил Песков

Песков: Москва не в курсе постоянных обсуждений украинцев и европейцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва не в курсе обсуждений, которые постоянно идут между украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идут постоянные контакты украинцев с европейцами. Там обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности, с экономическим восстановлением и так далее, и тому подобное. Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь", - сказал Песков журналистам.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе
Вчера, 12:42
 
РоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала