Россия не получала приглашение на встречу G7 в Париже, заявил Песков
Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:42:00+03:00
2026-01-20T12:42:00+03:00
2026-01-20T12:48:00+03:00
россия
париж
g7
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
