Россия не получала приглашение на встречу G7 в Париже, заявил Песков
12:42 20.01.2026 (обновлено: 12:48 20.01.2026)
Россия не получала приглашение на встречу G7 в Париже, заявил Песков
россия, париж, g7
Россия, Париж, G7
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от главы Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
"Нет, не получала", - сказал Песков журналистам на вопрос, получала ли Россия приглашение на встречу G7 в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
Вчера, 10:12
 
Россия Париж G7
 
 
