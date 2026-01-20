Участи Молдавии в работе СНГ давно заморожено, заявил Песков

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Участие Молдавии в работе СНГ уже длительное время заморожено, страна де-факто не принимала участия в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ, в работе сотрудничества было в замороженном состоянии. Молдавия де-факто не принимала участие в работе", - сказал он журналистам.