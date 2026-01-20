Рейтинг@Mail.ru
12:41 20.01.2026 (обновлено: 12:54 20.01.2026)
Намерение Молдавии выйти из СНГ не стало неожиданностью, заявил Песков
молдавия, снг, в мире, россия, дмитрий песков, михай попшой
Намерение Молдавии выйти из СНГ не стало неожиданностью, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Намерение Молдавии формализовать выход из СНГ не стало неожиданностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Нет, оно не стало неожиданностью", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стало ли решение Молдавии о выходе из СНГ неожиданностью для Кремля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным
МолдавияСНГВ миреРоссияДмитрий ПесковМихай Попшой
 
 
