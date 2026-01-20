Рейтинг@Mail.ru
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
14:53 20.01.2026
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус - РИА Новости, 20.01.2026
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус на улице в Перми, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе. РИА Новости, 20.01.2026
Новости
происшествия, пермь, гибдд мвд рф
Происшествия, Пермь, ГИБДД МВД РФ
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус

РИА Новости: выпавший из грузовика контейнер влетел в автобус в Перми

© ЧП ДТП ПермьКонтейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми
Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© ЧП ДТП Пермь
Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми
ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус на улице в Перми, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в ехавший по улице Якутской в Перми автобус с пассажирами влетел контейнер. Металлическая конструкция выпала из большегрузного автомобиля, который двигался впереди, уточняли очевидцы.
"Водитель автобуса №206 заметил, что контейнер начинает падать с платформы, максимально попытался прижаться к обочине и затормозить. Однако все равно при падении контейнера у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилось правое зеркало заднего вида. Водитель и пассажиры не пострадали", - рассказали в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что все пассажиры автобуса №206 "Краснокамск - Пермь" уже пересажены в другой автобус. Участники ДТП ждут приезда экипажа ГИБДД.
На кадрах с места происшествия виден лежащий на дороге большой синий металлический контейнер с дверьми и окнами, перед ним стоит автобус.
