Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми

Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми

© ЧП ДТП Пермь Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми

В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус

ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус на улице в Перми, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в ехавший по улице Якутской в Перми автобус с пассажирами влетел контейнер. Металлическая конструкция выпала из большегрузного автомобиля, который двигался впереди, уточняли очевидцы.

"Водитель автобуса №206 заметил, что контейнер начинает падать с платформы, максимально попытался прижаться к обочине и затормозить. Однако все равно при падении контейнера у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилось правое зеркало заднего вида. Водитель и пассажиры не пострадали", - рассказали в ведомстве.

Собеседница агентства уточнила, что все пассажиры автобуса №206 "Краснокамск - Пермь" уже пересажены в другой автобус. Участники ДТП ждут приезда экипажа ГИБДД