https://ria.ru/20260120/perm-2069049720.html
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус - РИА Новости, 20.01.2026
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус на улице в Перми, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:53:00+03:00
2026-01-20T14:53:00+03:00
2026-01-20T14:57:00+03:00
происшествия
пермь
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069048775_0:317:1200:992_1920x0_80_0_0_d487b514c1ab4b2ea1b5b061cba0b308.jpg
https://ria.ru/20260120/moskva-2069045125.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069048775_0:340:1201:1240_1920x0_80_0_0_bdf35d26523c547477a8482bc733d63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, гибдд мвд рф
Происшествия, Пермь, ГИБДД МВД РФ
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
РИА Новости: выпавший из грузовика контейнер влетел в автобус в Перми
ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус на улице в Перми, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в ехавший по улице Якутской в Перми
автобус с пассажирами влетел контейнер. Металлическая конструкция выпала из большегрузного автомобиля, который двигался впереди, уточняли очевидцы.
"Водитель автобуса №206 заметил, что контейнер начинает падать с платформы, максимально попытался прижаться к обочине и затормозить. Однако все равно при падении контейнера у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилось правое зеркало заднего вида. Водитель и пассажиры не пострадали", - рассказали в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что все пассажиры автобуса №206 "Краснокамск - Пермь" уже пересажены в другой автобус. Участники ДТП ждут приезда экипажа ГИБДД
.
На кадрах с места происшествия виден лежащий на дороге большой синий металлический контейнер с дверьми и окнами, перед ним стоит автобус.