В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россияне продолжают получать пенсионные баллы для будущей пенсии даже во время отпуска по уходу за ребенком, один год декрета дает от 1,8 пенсионного балла, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Для женщин за период ухода за ребенком до 1,5 лет начисляются пенсионные коэффициенты за один календарный год: на первого ребенка – 1,8 ИПК, на второго ребенка – 3,6 ИПК, на третьего ребенка и каждого последующего - 5,4 ИПК", - сказала сенатор.

Мельникова также добавила, что пенсионные баллы по уходу за ребенком учитываются при расчете пенсии, причем коэффициенты начисляются только если человек не работал и не уплачивали взносы в этот период.