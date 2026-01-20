https://ria.ru/20260120/pensiya-2068922626.html
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию - РИА Новости, 20.01.2026
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию
Россияне продолжают получать пенсионные баллы для будущей пенсии даже во время отпуска по уходу за ребенком, один год декрета дает от 1,8 пенсионного балла,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T02:16:00+03:00
2026-01-20T02:16:00+03:00
2026-01-20T02:16:00+03:00
общество
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20260117/sotsfond-2068487947.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, псковская область
Общество, Псковская область
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию
РИА Новости: россияне продолжат получать пенсионные баллы во время декрета
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россияне продолжают получать пенсионные баллы для будущей пенсии даже во время отпуска по уходу за ребенком, один год декрета дает от 1,8 пенсионного балла, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Для женщин за период ухода за ребенком до 1,5 лет начисляются пенсионные коэффициенты за один календарный год: на первого ребенка – 1,8 ИПК, на второго ребенка – 3,6 ИПК, на третьего ребенка и каждого последующего - 5,4 ИПК", - сказала сенатор.
Мельникова также добавила, что пенсионные баллы по уходу за ребенком учитываются при расчете пенсии, причем коэффициенты начисляются только если человек не работал и не уплачивали взносы в этот период.
"Можно выбрать более выгодный вариант – индивидуальные коэффициенты за работу или за отпуск по уходу за ребенком", - подчеркнула парламентарий.