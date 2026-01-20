В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию

Рейтинг@Mail.ru
02:16 20.01.2026
общество, псковская область
Общество, Псковская область
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россияне продолжают получать пенсионные баллы для будущей пенсии даже во время отпуска по уходу за ребенком, один год декрета дает от 1,8 пенсионного балла, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Для женщин за период ухода за ребенком до 1,5 лет начисляются пенсионные коэффициенты за один календарный год: на первого ребенка – 1,8 ИПК, на второго ребенка – 3,6 ИПК, на третьего ребенка и каждого последующего - 5,4 ИПК", - сказала сенатор.
Мельникова также добавила, что пенсионные баллы по уходу за ребенком учитываются при расчете пенсии, причем коэффициенты начисляются только если человек не работал и не уплачивали взносы в этот период.
"Можно выбрать более выгодный вариант – индивидуальные коэффициенты за работу или за отпуск по уходу за ребенком", - подчеркнула парламентарий.
