Трамп пригласил Пашиняна присоединиться к Совету мира

ЕРЕВАН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил премьеру Армении Николу Пашиняну присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
"Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" в качестве члена-учредителя", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
