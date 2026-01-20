Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Франция и ФРГ имеют глубокие разногласия в отношениях друг с другом, которые потребуют много времени для разрешения и не позволяют совместно противостоять президенту США Дональду Трампу, пишет издание Politico.

Ранее в январе кацлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг заявил, что Европа и, в частности, Германия должны стать более независимыми от США, перестать прятать голову в песок и не мириться с политикой президента Дональда Трампа. Политик заявил, что американцы будут уважать Германию только в том случае, если у страны будут союзники в Европе, "которые говорят с нами на одном языке".