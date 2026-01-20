Рейтинг@Mail.ru
Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/parizh-2068970420.html
Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу
Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу - РИА Новости, 20.01.2026
Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу
Франция и ФРГ имеют глубокие разногласия в отношениях друг с другом, которые потребуют много времени для разрешения и не позволяют совместно противостоять... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:44:00+03:00
2026-01-20T10:44:00+03:00
в мире
германия
франция
европа
дональд трамп
фридрих мерц
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102744/08/1027440867_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_0aed7715ab7ac84330bfa185613e44d7.jpg
https://ria.ru/20260112/putin-2067432874.html
https://ria.ru/20260119/makron-2068670078.html
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
германия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102744/08/1027440867_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_bc98c8e2a188f1f1ede126ceb53e5e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, европа, дональд трамп, фридрих мерц, politico, евросоюз, меркосур, мирный план сша по украине
В мире, Германия, Франция, Европа, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Politico, Евросоюз, Меркосур, Мирный план США по Украине
Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу

Politico: Глубокие разногласия мешают Франции и ФРГ противостоять Трампу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Франция и ФРГ имеют глубокие разногласия в отношениях друг с другом, которые потребуют много времени для разрешения и не позволяют совместно противостоять президенту США Дональду Трампу, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, отношения между Парижем и Берлином переживают период напряженности в то время, когда Европе необходимо, чтобы "франко-германский тандем" объединился для борьбы с угрозой со стороны Трампа в вопросе Гренландии. Согласно статье, французские дипломаты обеспокоены усилиями ФРГ занять доминирующую позицию в Европе, в то время, как в Германии раздражены переносом совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS), а также противостоянию сделки по МЕРКОСУР и плану использования замороженных активов РФ на помощь Киеву. Издание подчеркивает, что разница в подходах обеих стран была проиллюстрирована реакцией на угрозу Трампом ввести пошлины на товары стран ЕС на фоне ситуации с Гренландией.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе
12 января, 18:29
"Хотя (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц уверен, что он сможет присоединиться к (президенту Франции Эммануэлю - ред.) Макрону на этой неделе для решения кризиса, вызванного Трампом, трудности, омрачающие отношения Германии с Францией, носят более глубокий характер, и на их преодоление, вероятно, потребуется гораздо больше времени", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что для французов "раздражающим препятствием" в выработке общей позиции с ФРГ является внутренний раскол в немецком правительстве. Как заявил неназванный европейский дипломат, разные немецкие политики "говорят различные вещи".
По информации Politico, Берлин стал "играть дипломатическими мышцами больше, чем того ожидала Франция. Канцлер Германии также стремился занять ведущую роль в обсуждениях с Трампом.
"Германия стала более громкой, Мерц хочет чувствовать себя комфортно в политической роли. И Это не нравится Франции", - цитирует издание другого европейского дипломата.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
19 января, 01:40
Анализируя разногласия, Politico добавляет, что немцов раздражает, что Париж вносит меньший вклад в помощь Киеву, чем ФРГ, хотя стран хочет играть лидирующую роль в поддержку Украины. Чиновник из ЕС указал изданию, что за последние полгода совместная работа Франции и ФРГ не принесла никаких результатов.
Ранее в январе кацлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг заявил, что Европа и, в частности, Германия должны стать более независимыми от США, перестать прятать голову в песок и не мириться с политикой президента Дональда Трампа. Политик заявил, что американцы будут уважать Германию только в том случае, если у страны будут союзники в Европе, "которые говорят с нами на одном языке".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияФранцияЕвропаДональд ТрампФридрих МерцPoliticoЕвросоюзМеркосурМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала