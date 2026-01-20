https://ria.ru/20260120/otravlenie-2068947773.html
В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей
В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей - РИА Новости, 20.01.2026
В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей
Пять детей отравились в кафе на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:28:00+03:00
2026-01-20T09:28:00+03:00
2026-01-20T09:28:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20260113/sostoyanie-2067548151.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей
В кафе аквапарка в Екатеринбурге пять детей получили острую кишечную инфекцию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости.
Пять детей отравились в кафе на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщила
пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«
"В связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещавших аквапарк в Екатеринбурге, Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора провел эпидрасследование и выявил нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что специалисты проверили соблюдение требований в кафе с мороженым (ИП Аганин) и кафетерии "На корабле" (ООО "Моллино фуд") с отбором проб для лабораторных исследований.
По выявленным нарушениям в отношении двух компаний составлены протоколы об административном правонарушении, а по решению суда работа объектов приостановлена на 30 суток.
Как добавили журналистам в пресс-службе областного главка федеральной службы судебных приставов, входные группы кафетерия опечатаны, а руководство организации предупреждено об ответственности в случае возобновления деятельности.