В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Пять детей отравились в кафе на территории аквапарка в Екатеринбурге, Пять детей отравились в кафе на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

« "В связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещавших аквапарк в Екатеринбурге, Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора провел эпидрасследование и выявил нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что специалисты проверили соблюдение требований в кафе с мороженым (ИП Аганин) и кафетерии "На корабле" (ООО "Моллино фуд") с отбором проб для лабораторных исследований.

По выявленным нарушениям в отношении двух компаний составлены протоколы об административном правонарушении, а по решению суда работа объектов приостановлена на 30 суток.