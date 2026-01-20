Рейтинг@Mail.ru
09:28 20.01.2026
В кафе аквапарка в Екатеринбурге отравились пять детей
происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Пять детей отравились в кафе на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"В связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещавших аквапарк в Екатеринбурге, Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора провел эпидрасследование и выявил нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что специалисты проверили соблюдение требований в кафе с мороженым (ИП Аганин) и кафетерии "На корабле" (ООО "Моллино фуд") с отбором проб для лабораторных исследований.
По выявленным нарушениям в отношении двух компаний составлены протоколы об административном правонарушении, а по решению суда работа объектов приостановлена на 30 суток.
Как добавили журналистам в пресс-службе областного главка федеральной службы судебных приставов, входные группы кафетерия опечатаны, а руководство организации предупреждено об ответственности в случае возобновления деятельности.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
