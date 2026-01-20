Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/otpusk-2068928914.html
Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска
Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска - РИА Новости, 20.01.2026
Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска
Наиболее благоприятными месяцами для ежегодного отпуска являются май, июнь, а также сентябрь и октябрь, в это время организм полноценно отдыхает и лучше... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T04:27:00+03:00
2026-01-20T04:27:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029474538_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_3e161fb3860ef2340f7d5f2f645d90e6.jpg
https://ria.ru/20260115/vrach-2067957938.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029474538_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_65960bb1396ebc1c744fd596664a501c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

РИА Новости: организм лучше восстанавливается при отпуске в мае, июне и сентябре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе
Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Наиболее благоприятными месяцами для ежегодного отпуска являются май, июнь, а также сентябрь и октябрь, в это время организм полноценно отдыхает и лучше восстанавливается, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.
"Выбор месяца для отпуска влияет на восстановление организма и профилактику стресса. Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май-июнь) и начало осени (сентябрь-октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Это позволяет организму полноценно отдыхать, улучшать сон, нормализовать гормональный фон и укреплять иммунитет", - сказал Еременко.
По словам врача, весной отпуск способствует естественной активации обмена веществ и повышению энергии после зимнего периода. Осенью же, как отметил Еременко, отдых помогает снизить риски возникновения сезонной усталости, а также подготовить организм к сокращению светового дня и зимнему стрессу.
"Летние месяцы с высокой температурой полезны для пляжного отдыха и солнца, но длительное пребывание на жаре может перегружать сердце и кожу, особенно при интенсивной активности. Зимние отпуска в холодных регионах требуют правильной подготовки: терморегуляция, одежда по погоде и постепенная адаптация, иначе повышается риск переохлаждения и простудных заболеваний", - заключил Еременко.
Газированная вода - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя пить газировку
15 января, 04:56
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала