Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Наиболее благоприятными месяцами для ежегодного отпуска являются май, июнь, а также сентябрь и октябрь, в это время организм полноценно отдыхает и лучше восстанавливается, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

"Выбор месяца для отпуска влияет на восстановление организма и профилактику стресса. Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май-июнь) и начало осени (сентябрь-октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Это позволяет организму полноценно отдыхать, улучшать сон, нормализовать гормональный фон и укреплять иммунитет", - сказал Еременко.

По словам врача, весной отпуск способствует естественной активации обмена веществ и повышению энергии после зимнего периода. Осенью же, как отметил Еременко, отдых помогает снизить риски возникновения сезонной усталости, а также подготовить организм к сокращению светового дня и зимнему стрессу.