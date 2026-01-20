Рейтинг@Mail.ru
12:11 20.01.2026 (обновлено: 13:16 20.01.2026)
Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА
Минобороны набирает контрактников в подразделения беспилотных систем по всей России, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Минобороны набирает контрактников в подразделения беспилотных систем по всей России, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Медведев назвал вопрос комплектования войск беспилотных систем важным
16 января, 15:10
В Минобороны отметили, в пунктах отбора ежедневно принимают множество заявлений от желающих служить в новом роде войск.
Новобранцы могут заключить контракт сроком от одного года. Для них предусмотрен обязательный курс управления дронами различного типа. Проходить службу они будут только в подразделениях беспилотных систем. За уничтожение целей они будут получать выплаты, а по истечении срока контракта тем, кто не захочет заключать новый, гарантируется увольнение.
Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. При наборе приоритет будут отдавать тем, у кого уже есть опыт службы в авиаподразделениях, в спецназе и разведке, а также пилотам дронов, авиамоделистам, специалистам в сфере IT, электроники и радиотехники.
Военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем
22 декабря 2025, 18:22
Контрактников набирают на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. Для дроноводов дополнительным плюсом будут аналитические способности, развитый вестибулярный аппарат, хорошая мелкая моторика рук и уверенное пользование компьютером.
Инструкторы на месте проводят предварительный отбор. Подходящих кандидатов после заключения контракта направляют в учебные центры.
В пунктах отбора желающие могут ознакомиться с техникой войск беспилотных систем и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона, добавили в Минобороны.
Новый род войск — войска беспилотных систем — создали в России в прошлом году. Министр обороны Андрей Белоусов назвал их формирование ключевым вопросом.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем
27 ноября 2025, 21:16
 
