Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Минобороны набирает контрактников в подразделения беспилотных систем по всей России, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.

В Минобороны отметили, в пунктах отбора ежедневно принимают множество заявлений от желающих служить в новом роде войск.

Новобранцы могут заключить контракт сроком от одного года. Для них предусмотрен обязательный курс управления дронами различного типа. Проходить службу они будут только в подразделениях беспилотных систем. За уничтожение целей они будут получать выплаты, а по истечении срока контракта тем, кто не захочет заключать новый, гарантируется увольнение.

Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. При наборе приоритет будут отдавать тем, у кого уже есть опыт службы в авиаподразделениях, в спецназе и разведке, а также пилотам дронов, авиамоделистам, специалистам в сфере IT, электроники и радиотехники.

Контрактников набирают на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. Для дроноводов дополнительным плюсом будут аналитические способности, развитый вестибулярный аппарат, хорошая мелкая моторика рук и уверенное пользование компьютером.

Инструкторы на месте проводят предварительный отбор. Подходящих кандидатов после заключения контракта направляют в учебные центры.

В пунктах отбора желающие могут ознакомиться с техникой войск беспилотных систем и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона, добавили в Минобороны.