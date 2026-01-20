https://ria.ru/20260120/oreshnik-2069091900.html
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника" - РИА Новости, 20.01.2026
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
В НАТО и ЕС царит паника после запуска "Орешника" по Украине, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:52:00+03:00
2026-01-20T16:52:00+03:00
2026-01-20T16:52:00+03:00
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир путин
львов
брикс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965112_0:138:1323:882_1920x0_80_0_0_af146f51dab32d1da37ff3a6b41cb99f.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2068993414.html
https://ria.ru/20260120/mema-2068971879.html
украина
франция
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965112_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_53c5c6ffcae8a0708e8b62af1ed07484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, львов, брикс, евросоюз, мирный план сша по украине, нато
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Львов, БРИКС, Евросоюз, Мирный план США по Украине, НАТО
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
InfoBRICS: в НАТО началась паника из-за применения "Орешника" по Украине