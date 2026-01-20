Рейтинг@Mail.ru
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/oreshnik-2069091900.html
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника" - РИА Новости, 20.01.2026
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
В НАТО и ЕС царит паника после запуска "Орешника" по Украине, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:52:00+03:00
2026-01-20T16:52:00+03:00
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир путин
львов
брикс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965112_0:138:1323:882_1920x0_80_0_0_af146f51dab32d1da37ff3a6b41cb99f.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2068993414.html
https://ria.ru/20260120/mema-2068971879.html
украина
франция
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066965112_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_53c5c6ffcae8a0708e8b62af1ed07484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, львов, брикс, евросоюз, мирный план сша по украине, нато
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Львов, БРИКС, Евросоюз, Мирный план США по Украине, НАТО
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"

InfoBRICS: в НАТО началась паника из-за применения "Орешника" по Украине

© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В НАТО и ЕС царит паника после запуска "Орешника" по Украине, пишет InfoBRICS.
«
"После последнего российского удара ракетами "Орешник" по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 12:15
На прошлой неделе Макрон, комментируя новый удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе нужно такое же оружие, отметив, что Франция находится в зоне досягаемости ракеты.
В Минобороны 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Ведомство 12 января уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало переполох в Финляндии
Вчера, 10:56
 
В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинЛьвовБРИКСЕвросоюзМирный план США по УкраинеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала