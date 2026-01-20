В Ростовской области объявили беспилотную опасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.

"В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" - говорится в сообщении.