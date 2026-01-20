Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 20.01.2026
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2026
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
ивановская область
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников
ЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона.
Опасность атаки беспилотников объявили в 1.40 мск вторника. Она продлилась около четырех часов.
"Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На территории Пензенской области отменили беспилотную опасность
