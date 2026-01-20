https://ria.ru/20260120/oon-2069025176.html
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters - РИА Новости, 20.01.2026
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерреш отменил поездку на форум в Давосе из-за сильной простуды, передает Рейтер со ссылкой на представителя ООН. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:45:00+03:00
2026-01-20T13:45:00+03:00
2026-01-20T14:42:00+03:00
давос
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069022943.html
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, антониу гутерреш, оон
Давос, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters
Reuters: Гутерреш отменил поездку в Давос из-за простуды