Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters - РИА Новости, 20.01.2026
13:45 20.01.2026 (обновлено: 14:42 20.01.2026)
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерреш отменил поездку на форум в Давосе из-за сильной простуды, передает Рейтер со ссылкой на представителя ООН. РИА Новости, 20.01.2026
2026
давос, антониу гутерреш, оон
Давос, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН отменил поездку в Давос, пишет Reuters

Reuters: Гутерреш отменил поездку в Давос из-за простуды

Флаг ООН
Флаг ООН
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отменил поездку на форум в Давосе из-за сильной простуды, передает Рейтер со ссылкой на представителя ООН.
"К сожалению, генеральному секретарю пришлось отменить свое участие в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе. Оно было запланировано на завтра, но у него сильная простуда", - приводит агентство Рейтер слова представителя ООН Роландо Гомеза.
ДавосАнтониу ГутеррешООН
 
 
