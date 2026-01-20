https://ria.ru/20260120/omsk-2069152526.html
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот
2026-01-20T20:25:00+03:00
происшествия
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот
ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Директор "Центра учета и содержания собственности Омской области" обвиняется в мошенничестве при покупке квартир, предназначенных для детей-сирот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, директора казенного учреждения "Центр учета и содержания собственности Омской области" заключил государственные контракты на покупку 81 квартиры для детей-сирот. Цены на жилье были необоснованно завышены и значительно отличались от среднерыночной стоимости жилья на вторичном рынке. Благодаря этому он присвоил себе свыше 61 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
"Таким образом, в результате неэффективного использования целевых денежных средств бюджету Омской области
причинен ущерб в размере более 61 миллиона рублей, которые могли быть реализованы на приобретение 25 жилых помещений для детей-сирот", - сообщили в пресс-службе.
Имущество директора было арестовано в счет возмещения ущерба. В правительство Омской области внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Уголовное дело направлено в суд.