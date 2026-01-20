Рейтинг@Mail.ru
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот - РИА Новости, 20.01.2026
20:25 20.01.2026
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот
Директор "Центра учета и содержания собственности Омской области" обвиняется в мошенничестве при покупке квартир, предназначенных для детей-сирот, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
россия
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот

Омского чиновника обвинили в хищении 61 млн рублей при покупке квартир для сирот

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Директор "Центра учета и содержания собственности Омской области" обвиняется в мошенничестве при покупке квартир, предназначенных для детей-сирот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, директора казенного учреждения "Центр учета и содержания собственности Омской области" заключил государственные контракты на покупку 81 квартиры для детей-сирот. Цены на жилье были необоснованно завышены и значительно отличались от среднерыночной стоимости жилья на вторичном рынке. Благодаря этому он присвоил себе свыше 61 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
"Таким образом, в результате неэффективного использования целевых денежных средств бюджету Омской области причинен ущерб в размере более 61 миллиона рублей, которые могли быть реализованы на приобретение 25 жилых помещений для детей-сирот", - сообщили в пресс-службе.
Имущество директора было арестовано в счет возмещения ущерба. В правительство Омской области внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Уголовное дело направлено в суд.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Башкирии у районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир
19 января, 17:31
 
ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
