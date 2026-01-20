В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Директор "Центра учета и содержания собственности Омской области" обвиняется в мошенничестве при покупке квартир, предназначенных для детей-сирот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, директора казенного учреждения "Центр учета и содержания собственности Омской области" заключил государственные контракты на покупку 81 квартиры для детей-сирот. Цены на жилье были необоснованно завышены и значительно отличались от среднерыночной стоимости жилья на вторичном рынке. Благодаря этому он присвоил себе свыше 61 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".