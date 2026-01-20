Двум жителям Омска грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека

ОМСК 20 янв - РИА Новости. Двум жителям Омска, которые похитили мужчину, чтобы угрозами заставить платить им каждый месяц по 250 тысяч рублей, грозит до 12 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, потерпевший нелегально обналичивал деньги.

По данным следствия, двое омичей 16 января выследили и вызвали поговорить 19-летнего мужчину, запихнули его в багажник автомобиля и вывезли на кладбище. Там они угрожали ему и требовали выплачивать ежемесячно 250 тысяч рублей. Мужчина заплатил им часть суммы, а потом обратился в полицию.

"В настоящее время подозреваемые задержаны... установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы" - сообщили в пресс-службе ведомства.