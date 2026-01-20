https://ria.ru/20260120/omsk-2068997822.html
Двум жителям Омска грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека
Двум жителям Омска грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека - РИА Новости, 20.01.2026
Двум жителям Омска грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека
Двум жителям Омска, которые похитили мужчину, чтобы угрозами заставить платить им каждый месяц по 250 тысяч рублей, грозит до 12 лет колонии, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:27:00+03:00
2026-01-20T12:27:00+03:00
2026-01-20T12:27:00+03:00
Двум жителям Омска грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека
ОМСК 20 янв - РИА Новости. Двум жителям Омска, которые похитили мужчину, чтобы угрозами заставить платить им каждый месяц по 250 тысяч рублей, грозит до 12 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, потерпевший нелегально обналичивал деньги.
По данным следствия, двое омичей 16 января выследили и вызвали поговорить 19-летнего мужчину, запихнули его в багажник автомобиля и вывезли на кладбище. Там они угрожали ему и требовали выплачивать ежемесячно 250 тысяч рублей. Мужчина заплатил им часть суммы, а потом обратился в полицию.
"В настоящее время подозреваемые задержаны... установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы" - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ
"Похищение человека". Следователи направили в суд ходатайство об аресте мужчин.