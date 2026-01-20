https://ria.ru/20260120/obysk-2069063513.html
У замглавы Горячего Ключа прошли обыски
Обыски прошли у замглавы кубанского Горячего Ключа Юрия Былино в связи с нарушениями в вводе в эксплуатацию школы, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 20.01.2026
Обыски прошли у замглавы Горячего Ключа из-за нарушений в эксплуатации школы