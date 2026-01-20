Обвиняемому в нападении в архангельском техникуме грозит срок в 15 лет

© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО Бывший студент техникума, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, в суде

МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Сторона обвинения запросила 15 лет лишения свободы для фигуранта дела о нападении на преподавателей архангельского техникума в сентябре прошлого года, сообщила прокуратура региона.

"Прокурором предъявленное обвинение в судебных прениях поддержано в полном объеме и предложено суду назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием части основного наказания в тюрьме, а в дальнейшем в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Восемнадцатилетний жителя Архангельска обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 и ч.3 ст. 30, п. "а", "б", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (участие в террористической организации и покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга).

"По версии стороны обвинения, бывший учащийся ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики", разделяя идеологию международной террористической организации, приискивал и распространял в сети интернет, а также среди других учащихся техникума материалы, пропагандирующие применение насилия и совершение нападений на образовательные организации, в том числе создал и распространил видеоролик, на котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум", - отметили в прокуратуре.

В дальнейшем, испытывая недовольство результатами своего обучения в техникуме и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации. Молодой человек разместил в интернете запись, в которой заявил о намерении совершить массовое убийство, после чего на следующий день, вооружившись ножом, напал на своего бывшего преподавателя и нанес ей несколько ножевых ранений, считает следствие.