17:56 20.01.2026
В Нижегородской области проведут проверку после клинической смерти роженицы
В Нижегородской области проведут проверку после клинической смерти роженицы
происшествия
нижегородская область
москва
происшествия, нижегородская область, москва
Происшествия, Нижегородская область, Москва
В Нижегородской области проведут проверку после клинической смерти роженицы

В Нижегородской области проверят больницу после клинической смерти роженицы

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Нижегородской области выясняет обстоятельства инцидента с роженицей, пережившей клиническую смерть, женщину планируют перевести в Москву, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что роженица из Нижегородской области пережила клиническую смерть якобы из-за врачебной ошибки — утверждается, что в конце ноября 2025 года в роддоме ей неправильно установили кислородную трубку в трахею после планового кесарева сечения. Женщина почти 2 месяца находится в вегетативном состоянии.
"В настоящее время министерством здравоохранения Нижегородской области проводится всесторонняя ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи пациентке. Результаты проверки будут доведены до заинтересованных лиц", - сообщили в минздраве, добавив, что решается вопрос перевода и госпитализации женщины в Федеральный научно-клинический центр реабилитации и реанимации в Москве.
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27
 
Происшествия
 
 
