Нижегородский роддом проверят после клинической смерти роженицы
Нижегородский роддом проверят после клинической смерти роженицы - РИА Новости, 20.01.2026
Нижегородский роддом проверят после клинической смерти роженицы
Росздравнадзор Нижегородской области выясняет обстоятельства трагедии, в результате которой роженица пережила клиническую смерть из-за врачебной ошибки и может... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
нижегородская область
Нижегородский роддом проверят после клинической смерти роженицы
Росздравнадзор проверит нижегородский роддом после клинической смерти роженицы