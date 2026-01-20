Рейтинг@Mail.ru
13:43 20.01.2026
Нижегородский роддом проверят после клинической смерти роженицы
происшествия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Нижегородский роддом проверят после клинической смерти роженицы

Росздравнадзор проверит нижегородский роддом после клинической смерти роженицы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Росздравнадзор Нижегородской области выясняет обстоятельства трагедии, в результате которой роженица пережила клиническую смерть из-за врачебной ошибки и может остаться инвалидом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что роженица из Нижегородской области пережила клиническую смерть из-за врачебной ошибки, предположительно, ей неправильно установили кислородную трубку в трахею после планового кесарева сечения. По данным канала, девушка почти два месяца в находится в вегетативном состоянии и останется инвалидом.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Нижегородской области выясняет обстоятельства случившейся трагедии", - рассказали в пресс-службе.
Инструменты хирурга - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию
20 мая 2025, 15:41
 
ПроисшествияНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
