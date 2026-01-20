Рейтинг@Mail.ru
В России замедлился рост числа заведений общепита - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/obschepit-2069036986.html
В России замедлился рост числа заведений общепита
В России замедлился рост числа заведений общепита - РИА Новости, 20.01.2026
В России замедлился рост числа заведений общепита
Рост числа заведений общественного питания - кафе, ресторанов, баров - по итогам 2025 года составил 4,6%, тогда как годом ранее этот показатель достиг 5,52%,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:14:00+03:00
2026-01-20T14:14:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742513504_0:145:3016:1842_1920x0_80_0_0_e1c21059d52742c696ea3171bf619602.jpg
https://ria.ru/20251209/orenburzhe-2060751549.html
https://ria.ru/20250417/restorany-2011728587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742513504_36:0:2752:2037_1920x0_80_0_0_40a6469651b9ceeb26d9f2ceb7e0cfc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
В России замедлился рост числа заведений общепита

РИА Новости: в России в 2025 году замедлился рост числа заведений общепита

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетители на летней веранде кафе
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Посетители на летней веранде кафе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рост числа заведений общественного питания - кафе, ресторанов, баров - по итогам 2025 года составил 4,6%, тогда как годом ранее этот показатель достиг 5,52%, говорится в исследовании "Контур.Фокуса", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"За 2025 год российская отрасль общепита выросла на 4,62%, но не сумела повторить результат 2024 года, когда рост составил 5,52%. Основным драйвером вновь стал сегмент кафе, опередив бары и рестораны", - сказано в исследовании.
Так, всего в России на конец 2025 года насчитывалось 211,8 тысячи заведений, и 168,1 тысячи из них - это рестораны, 32,5 тысячи - кафе, и 11,2 тысячи - это бары. По данным на 1 января 2025 года в России было всего 202,4 тысячи заведений общепита: 161,2 тысячи ресторанов, 30,4 тысячи кафе и 10,8 тысяч баров.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
9 декабря 2025, 10:47
Как отметили аналитики, в 2025 году количество регистраций новых точек заметно опережало число ликвидаций. Так, в прошлом году было зарегистрировано 48,8 тысячи заведений, и больше всего ресторанов - 37,7 тысячи. По итогам года было ликвидировано 35,4 тысячи заведений, и 27,2 тысячи из них - это рестораны. Аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова объяснила, что положительная динамика регистраций говорит о том, что отрасль остается привлекательной для бизнеса.
"Замедление роста отрасли общепита можно объяснить насыщением рынка в крупных городах и ужесточением конкуренции, лидерство сегмента кафе – более гибким форматом. Кафе требуют меньше стартовых вложений, им проще адаптироваться под запросы потребителя: семейное, вегетарианское, кафе-кондитерские, пиццерии и т. д.", - добавила Скороходова.
Девушка в ресторане - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками
17 апреля 2025, 07:32
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала