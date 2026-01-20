В России замедлился рост числа заведений общепита

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рост числа заведений общественного питания - кафе, ресторанов, баров - по итогам 2025 года составил 4,6%, тогда как годом ранее этот показатель достиг 5,52%, говорится в исследовании "Контур.Фокуса", с которым ознакомилось РИА Новости.

« "За 2025 год российская отрасль общепита выросла на 4,62%, но не сумела повторить результат 2024 года, когда рост составил 5,52%. Основным драйвером вновь стал сегмент кафе, опередив бары и рестораны", - сказано в исследовании.

Так, всего в России на конец 2025 года насчитывалось 211,8 тысячи заведений, и 168,1 тысячи из них - это рестораны, 32,5 тысячи - кафе, и 11,2 тысячи - это бары. По данным на 1 января 2025 года в России было всего 202,4 тысячи заведений общепита: 161,2 тысячи ресторанов, 30,4 тысячи кафе и 10,8 тысяч баров.

Как отметили аналитики, в 2025 году количество регистраций новых точек заметно опережало число ликвидаций. Так, в прошлом году было зарегистрировано 48,8 тысячи заведений, и больше всего ресторанов - 37,7 тысячи. По итогам года было ликвидировано 35,4 тысячи заведений, и 27,2 тысячи из них - это рестораны. Аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова объяснила, что положительная динамика регистраций говорит о том, что отрасль остается привлекательной для бизнеса.