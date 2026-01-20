https://ria.ru/20260120/novorossijsk-2069139503.html
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за атаки беспилотников
Сирены оповещения включили в Новороссийске из-за атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэра Андрея Кравченко. РИА Новости, 20.01.2026
