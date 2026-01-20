Пострадавшего при инциденте в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Одного из пострадавших при инциденте в учебном центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород на лечение, сообщает республиканский минздрав.
Как сообщала пресс-служба СУСК по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, в понедельник заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего пострадавшими по делу признаны 30 человек.
"В специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета мужчину доставили бортом санавиации. Ранее он находился на лечении в городской больнице Эжвинского района", - говорится в сообщении минздрава Коми.
В министерстве здравоохранения уточнили, что на сегодняшний день трое пациентов переведены на амбулаторное лечение в медсанчасть МВД Коми, пять пострадавших были выписаны. В Эжвинской горбольнице продолжает лечение один пациент в крайне тяжелой степени здоровья, в МСЧ МВД Коми находятся двое пострадавших с легкой степенью. В Москве получают помощь шесть человек: один мужчина находится в отделении реанимации центра имени Вишневского я тяжелом состоянии, еще пятеро - в Главном госпитале МВД России, из них двое пострадавших в тяжелой степени в реанимации.