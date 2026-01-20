Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшего при инциденте в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород - РИА Новости, 20.01.2026
17:56 20.01.2026
Пострадавшего при инциденте в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород
Пострадавшего при инциденте в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород
Одного из пострадавших при инциденте в учебном центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород на лечение, сообщает республиканский минздрав. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
республика коми
нижний новгород
сыктывкар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика коми
нижний новгород
сыктывкар
происшествия, республика коми, нижний новгород, сыктывкар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Коми, Нижний Новгород, Сыктывкар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пострадавшего при инциденте в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород

Пострадавшего при взрыве в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород на лечение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Одного из пострадавших при инциденте в учебном центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород на лечение, сообщает республиканский минздрав.
Как сообщала пресс-служба СУСК по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, в понедельник заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего пострадавшими по делу признаны 30 человек.
"В специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета мужчину доставили бортом санавиации. Ранее он находился на лечении в городской больнице Эжвинского района", - говорится в сообщении минздрава Коми.
В министерстве здравоохранения уточнили, что на сегодняшний день трое пациентов переведены на амбулаторное лечение в медсанчасть МВД Коми, пять пострадавших были выписаны. В Эжвинской горбольнице продолжает лечение один пациент в крайне тяжелой степени здоровья, в МСЧ МВД Коми находятся двое пострадавших с легкой степенью. В Москве получают помощь шесть человек: один мужчина находится в отделении реанимации центра имени Вишневского я тяжелом состоянии, еще пятеро - в Главном госпитале МВД России, из них двое пострадавших в тяжелой степени в реанимации.
Момент взрыва и начало пожара в центре профподготовки МВД - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
ПроисшествияРеспублика КомиНижний НовгородСыктывкарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
