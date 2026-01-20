Россияне возглавили список иностранных покупателей недвижимости в Турции

СТАМБУЛ, 20 янв – РИА Новости. Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось на 25% по сравнению с годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости.

"Больше всего объектов недвижимости в Турции за 2025 год приобрели граждане РФ – 3 тысячи 649, за ними следуют иранцы с 1 тысячей 878 объектами и украинцы - 1541 объект", - сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK).

При этом в 2024 году россияне приобрели 4 тысячи 867 объектов недвижимости, а в 2023 - более 10,5 тысяч.

Анталья и В целом за 2025 год иностранцы приобрели в Турции более 21,5 тысячи квартир, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. А за декабрь иностранные граждане купили более 2,5 тысяч объектов недвижимости – это рекордный показатель как минимум за два года. Наиболее популярны среди иностранцев Стамбул Мерсин , где строится АЭС "Аккую".

В общей сложности в Турции за год проведены сделки по продаже более 1,68 миллиона объектов недвижимости - на 14,3% больше, чем годом ранее.

Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов.