Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости.
"Я знаю, что мы придем им на помощь, но я правда не уверен, что они сделают то же самое", — сказал он на брифинге в Белом доме.
По утверждению главы Белого дома, ни один из ныне живущих или умерших лидеров не сделал для организации больше него. Он ушел от прямого ответа на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов, лишь заявив, что НАТО была хорошим альянсом, но совершала действия, с которыми он не согласен.
Трамп также повторил свой тезис о том, что Соединенным Штатам в целях безопасности необходимо заполучить Гренландию. Он пообещал "придумать что-нибудь", чему будут рады и Вашингтон, и НАТО.
Ранее во вторник бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен назвал притязания Трампа на Гренландию самым крупным испытанием для альянса с его основания. По его словам, будущее организации "стоит на кону".
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.