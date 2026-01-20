Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости.

"Я знаю, что мы придем им на помощь, но я правда не уверен, что они сделают то же самое", — сказал он на брифинге в Белом доме.