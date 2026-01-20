Рейтинг@Mail.ru
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США
23:00 20.01.2026 (обновлено: 23:57 20.01.2026)
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США
Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
нато
дональд трамп
гренландия
дания
евросоюз
европа
сша
гренландия
дания
европа
в мире, сша, нато, дональд трамп, гренландия, дания, евросоюз, европа
В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия, Дания, Евросоюз, Европа
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

Трамп усомнился, что НАТО помогла бы США так же, как они ей

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости.
"Я знаю, что мы придем им на помощь, но я правда не уверен, что они сделают то же самое", — сказал он на брифинге в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
По утверждению главы Белого дома, ни один из ныне живущих или умерших лидеров не сделал для организации больше него. Он ушел от прямого ответа на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов, лишь заявив, что НАТО была хорошим альянсом, но совершала действия, с которыми он не согласен.
Трамп также повторил свой тезис о том, что Соединенным Штатам в целях безопасности необходимо заполучить Гренландию. Он пообещал "придумать что-нибудь", чему будут рады и Вашингтон, и НАТО.
Кроме того, он поделился публикацией, в которой говорится, что настоящие враги США — ООН и НАТО, а не Россия и Китай.
Ранее во вторник бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен назвал притязания Трампа на Гренландию самым крупным испытанием для альянса с его основания. По его словам, будущее организации "стоит на кону".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Касается России". СМИ раскрыли последствия нового плана Трампа
Вчера, 12:15

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом
Вчера, 22:15
 
В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия, Дания, Евросоюз, Европа
 
 
