НАТО сейчас переживает время испытаний, заявил премьер Канады
НАТО сейчас переживает время испытаний, заявил премьер Канады - РИА Новости, 20.01.2026
НАТО сейчас переживает время испытаний, заявил премьер Канады
НАТО в настоящий момент проходит через серьезные испытания, заявил в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию. РИА Новости, 20.01.2026
НАТО сейчас переживает время испытаний, заявил премьер Канады
Премьер Канады Карни: в настоящее время НАТО проходит через серьезные испытания