НАТО сейчас переживает время испытаний, заявил премьер Канады
19:58 20.01.2026
НАТО сейчас переживает время испытаний, заявил премьер Канады
НАТО в настоящий момент проходит через серьезные испытания, заявил в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию. РИА Новости, 20.01.2026
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. НАТО в настоящий момент проходит через серьезные испытания, заявил в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию.
"Очевидно, что НАТО сейчас проходит серьезное испытание, и первым ответом на него должна стать реакция, обеспечивающая надежную безопасность Арктики с учетом всех возможных сценариев", - сказал Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
Он добавил, что альянсу нужно адекватно ответить на "вызов момента".
Экс-глава НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен ранее в интервью Рейтер на полях форума в Давосе назвал самым крупным испытанием для НАТО с начала его основания заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав Штатов. По его словам, будущее Североатлантического союза "стоит на кону".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
