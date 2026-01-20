НАТО стала очень надежной благодаря Трампу, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вашингтон считает, что страны НАТО при президенте США Дональде Трампе стали защищенными как никогда ранее, заявил во вторник министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент на фоне разногласий вокруг Гренландии.
Министр добавил, что во время первого президентского срока Трампа европейские страны и Канада не тратили достаточной доли своего ВВП на оборону.
"Теперь они справляются. Им нужно многое наверстать", - отметил Бессент.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. На саммите НАТО, прошедшем 24-25 июня 2025 года в Гааге, страны - участницы альянса взяли на себя обязательство к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
Особую напряженность в отношениях США с НАТО вызывает декларируемое Трампом намерение присоединить Гренландию, которая входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов и отказывался однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
