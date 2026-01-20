НАТО стала очень надежной благодаря Трампу, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вашингтон считает, что страны НАТО при президенте США Дональде Трампе стали защищенными как никогда ранее, заявил во вторник министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент на фоне разногласий вокруг Гренландии.