МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Бразильский наемник подорвался на растяжке во время первого боевого выхода в Харьковской области, ранее он работал в ОАЭ и был завербован в ряды 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что наемник служил вместе с другими иностранцами. У бразильца не было военного опыта, он лишь любил играть в страйкбол. Однако боевые действия "оказались не военизированной игрой".