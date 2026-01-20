Рейтинг@Mail.ru
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода - РИА Новости, 20.01.2026
19:50 20.01.2026
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода

РИА Новости: бразильский наемник подорвался на растяжке в Харьковской области

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Бразильский наемник подорвался на растяжке во время первого боевого выхода в Харьковской области, ранее он работал в ОАЭ и был завербован в ряды 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Очередной наемник погиб в Харьковской области. Уроженцу Бразилии Бруно Андраде Феррейра Лима захотелось "острых впечатлений". Он бросил работу в Дубае и отправился воевать в составе 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия", - рассказал собеседник агентства.
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции
19 января, 06:33
Он добавил, что наемник служил вместе с другими иностранцами. У бразильца не было военного опыта, он лишь любил играть в страйкбол. Однако боевые действия "оказались не военизированной игрой".
"Бразилец подорвался на растяжке 14 января в ходе первого боевого выхода", - сообщил представитель силовых структур.
Ранее РИА Новости сообщали, что новая партия колумбийских наемников прибыла в 13-ю бригаду украинской национальной гвардии "Хартия".
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Харьковской области трое колумбийских наемников потеряли конечности
18 января, 19:06
 
