Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода - РИА Новости, 20.01.2026
Бразильский наемник ВСУ подорвался во время первого боевого выхода
Бразильский наемник подорвался на растяжке во время первого боевого выхода в Харьковской области, ранее он работал в ОАЭ и был завербован в ряды 13-й бригады... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, украина, харьковская область, оаэ, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, ОАЭ, Вооруженные силы Украины
РИА Новости: бразильский наемник подорвался на растяжке в Харьковской области
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Бразильский наемник подорвался на растяжке во время первого боевого выхода в Харьковской области, ранее он работал в ОАЭ и был завербован в ряды 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Очередной наемник погиб в Харьковской области
. Уроженцу Бразилии
Бруно Андраде Феррейра Лима захотелось "острых впечатлений". Он бросил работу в Дубае
и отправился воевать в составе 13-й бригады нацгвардии Украины
"Хартия", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что наемник служил вместе с другими иностранцами. У бразильца не было военного опыта, он лишь любил играть в страйкбол. Однако боевые действия "оказались не военизированной игрой".
"Бразилец подорвался на растяжке 14 января в ходе первого боевого выхода", - сообщил представитель силовых структур.
Ранее РИА Новости сообщали, что новая партия колумбийских наемников прибыла в 13-ю бригаду украинской национальной гвардии "Хартия".
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.