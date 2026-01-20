https://ria.ru/20260120/mvf-2069103922.html
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам - РИА Новости, 20.01.2026
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:32:00+03:00
2026-01-20T17:32:00+03:00
2026-01-20T17:33:00+03:00
в мире
украина
кристалина георгиева
мвф
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069073553_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_894c8704ca9c5cde4867d885e5532f2d.jpg
https://ria.ru/20260112/defitsit-2067411292.html
https://ria.ru/20260109/kurs-2067026886.html
украина
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069073553_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c9870fbe96df683bbcb6a62d70f3d8e.jpg
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Как именно это предлагается делать, можно посмотреть на видео.
2026-01-20T17:32
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кристалина георгиева, мвф, давос
В мире, Украина, Кристалина Георгиева, МВФ, Давос
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам, как львы
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам.
«
"Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите: "Р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение. Просто не будет, это я знаю из опыта", — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом Георгиева не смогла до конца определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".
В выступлении глава МВФ давала советы по проведению экономических реформ на Украине. По ее словам, Киеву следует прекратить субсидировать электроэнергию и отопление для населения, а также завершить вступление в Евросоюз в разумные сроки.
В конце ноября МВФ заявил, что договорился о новой программе кредитования для Украины на 8,2 миллиарда долларов. Киевские власти, со своей стороны, должны повысить налоги, в частности отменить льготы по НДС на потребительские товары.
При этом 12 января истек срок очередного платежа Украины в фонд. Сумма составляла около 172 миллионов долларов, данных о том, что Киев совершил платеж, на тот момент на сайте МВФ не было.
Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом — так, в 2024-м он составил 43,9 миллиарда долларов. На 2025-й бюджет утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда, хотя затем его увеличивали в части военных расходов. Затыкать дыры киевские власти рассчитывают за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине следует активнее искать источники для самофинансирования.