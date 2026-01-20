Рейтинг@Mail.ru
09:11 20.01.2026 (обновлено: 11:07 20.01.2026)
МВД рассказало, как обезопасить аккаунт на "Госуслугах"
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Для дополнительной защиты аккаунта на "Госуслугах" можно использовать функцию "Доверенного контакта", рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Если вы хотите дополнительно обезопасить учетную запись пожилого родственника или не уверены, что сможете всегда распознать уловку мошенников, используйте эту простую функцию, которая значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи", — говорится в публикации.
Понадобиться такая функция может в ситуации, когда, например, нужно восстановить пароль — СМС-код придет на номер доверенного лица. Но к личному кабинету пользователя оно доступа не получит и не сможет ничего делать от его имени, пояснили киберполицейские.
Чтобы подключить функцию, следует в личном кабинете выбрать близкого человека с подтвержденной учетной записью "Госуслуг" и указать его паспортные данные и номер телефона.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
19 января, 08:58
 
