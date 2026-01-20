https://ria.ru/20260120/mvd-2068946063.html
МВД рассказало, как обезопасить аккаунт на "Госуслугах"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Для дополнительной защиты аккаунта на "Госуслугах" можно использовать функцию "Доверенного контакта", рассказали
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Если вы хотите дополнительно обезопасить учетную запись пожилого родственника или не уверены, что сможете всегда распознать уловку мошенников, используйте эту простую функцию, которая значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи", — говорится в публикации.
Понадобиться такая функция может в ситуации, когда, например, нужно восстановить пароль — СМС-код придет на номер доверенного лица. Но к личному кабинету пользователя оно доступа не получит и не сможет ничего делать от его имени, пояснили киберполицейские.
Чтобы подключить функцию, следует в личном кабинете выбрать близкого человека с подтвержденной учетной записью "Госуслуг" и указать его паспортные данные и номер телефона.