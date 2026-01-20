Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности - РИА Новости, 20.01.2026
10:55 20.01.2026
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности
Показатель младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год, что является историческим минимумом, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 20.01.2026
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год, что является историческим минимумом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В последние годы благодаря совместной работе специалистов всех отраслей системы здравоохранения удалось достичь беспрецедентных результатов - исторический минимум младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год", - рассказал Мурашко в обращении к участникам XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине.
Ранее министр сообщал, что показатель младенческой смертности в России составляет около 3,5 промилле, кардинальных изменений к концу 2025 года не ожидается.
