Мурашко заявил о снижении младенческой смертности
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности - РИА Новости, 20.01.2026
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности
Показатель младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год, что является историческим минимумом, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 20.01.2026
общество
россия
михаил мурашко
россия
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности
Мурашко: младенческая смертность в России достигла исторического минимума