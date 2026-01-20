Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году
10:36 20.01.2026
Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году
Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году
Показатель материнской смертности снизился на 18% в 2025 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2026
общество, россия, москва, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Хорошие новости
Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году

Мурашко: показатель материнской смертности снизился на 18% в 2025 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Показатель материнской смертности снизился на 18% в 2025 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В последние годы благодаря совместной работе специалистов всех отраслей системы здравоохранения удалось достичь беспрецедентных результатов - исторический минимум младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год, показатель материнской смертности снизился на 18%", - говорится в обращении Мурашко к участникам XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине. Его зачитал директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.
XX Юбилейный Международный конгресс по репродуктивной медицине "Эндометриоз. Искусственный интеллект в гинекологии" пройдет в Москве с 20 по 23 января. Конгресс объединит ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, репродуктологов, гинекологов-эндокринологов, иммунологов, генетиков, микробиологов, специалистов в области фундаментальной медицины, клеточной и молекулярной биологии, космической медицины, гинекологов детского и подросткового возраста, гинекологов-хирургов со всего мира – более 70 зарубежных и более 60 отечественных докладчиков-экспертов по всем направлениям репродуктивной медицины.
