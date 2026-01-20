Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП в Иркутской области выросло на 3,2% за год - РИА Новости, 20.01.2026
13:25 20.01.2026
Число субъектов МСП в Иркутской области выросло на 3,2% за год
Число субъектов МСП в Иркутской области выросло на 3,2% за год - РИА Новости, 20.01.2026
Число субъектов МСП в Иркутской области выросло на 3,2% за год
В Иркутской области зарегистрировано 93 857 представителей малого и среднего бизнеса, цифра на 3,2% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства
2026
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП в Иркутской области выросло на 3,2% за год

Количество субъектов МСП в Иркутской области увеличилось за год на 3,2%

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировано 93 857 представителей малого и среднего бизнеса, цифра на 3,2% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.
Занятость в этом секторе превысила 386 тысяч человек.
В регионе проводится системная работа по оказанию мер поддержки. Так, в 2025 году центр "Мой Бизнес" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" провел больше 180 образовательных мероприятий. Их посетили около 6 тысяч человек. Центр также организовал 13 выставок и ярмарок, в том числе на международных форумах и региональных мероприятиях. Предпринимателям адресно помогали с маркетингом, сертификацией, патентованием и цифровизацией. После консультаций в центре более 700 человек зарегистрировали свой бизнес.
Также в 2025 году центр "Мой бизнес" выдал 114 поручительств на общую сумму 844 млн рублей. Это позволило привлечь в экономику региона более 3 миллиардов рублей.
За прошлый год Фонд микрокредитования (ФМК) Прибайкалья выдал 352 займа на сумму 945 миллионов рублей – показатель на 3% превысил плановый. Финансирование получили предприниматели из 32 муниципальных образований региона.
Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский заявил, что поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из ключевых задач регионального правительства.
"Малому бизнесу, особенно в условиях меняющегося рынка, критически важны не только финансовые инструменты, но и консультационная, образовательная, маркетинговая помощь", – приводит пресс-служба регправительства слова Цишковского.
Он подчеркнул, что задача властей – обеспечить комплексную поддержку по всем этим направлениям.
