Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спасатели патрулируют городские реки и водоемы Москвы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов с учетом образования на акватории ледового покрытия. Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на столичных водоемах толщина льда составляет от 16 до 25 сантиметров, на Москве-реке - от 4 до 14 сантиметров, на Химкинском водохранилище - до 18 сантиметров, на водоемах в ТиНАО - 20 сантиметров.
"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники", - подчеркнул Бирюков.
Он уточнил, что этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Все суда укомплектованы средствами спасения, дополнительно в зимний период используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.
"Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов и рыбаками", - добавил заммэра.
Он также напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.