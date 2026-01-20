Рейтинг@Mail.ru
Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве
17:39 20.01.2026
Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве
Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве - РИА Новости, 20.01.2026
Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве
Спасатели патрулируют городские реки и водоемы Москвы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:39:00+03:00
2026-01-20T17:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве

В Москве спасатели патрулируют реки и водоемы в усиленном режиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Москву-реку и Кремль
Вид на Москву-реку и Кремль - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Москву-реку и Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спасатели патрулируют городские реки и водоемы Москвы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов с учетом образования на акватории ледового покрытия. Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Коммунальный патруль. Кто следит за Москвой во время праздников
25 декабря 2025, 10:00
Заммэра отметил, что на столичных водоемах толщина льда составляет от 16 до 25 сантиметров, на Москве-реке - от 4 до 14 сантиметров, на Химкинском водохранилище - до 18 сантиметров, на водоемах в ТиНАО - 20 сантиметров.
"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники", - подчеркнул Бирюков.
Он уточнил, что этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Все суда укомплектованы средствами спасения, дополнительно в зимний период используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.
"Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов и рыбаками", - добавил заммэра.
Он также напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
Робот-уборщик Пиксель на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Москвичам рассказали, каких роботов используют коммунальные службы города
Вчера, 17:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
