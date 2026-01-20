Рейтинг@Mail.ru
Более 30 домов отремонтировали в центре Москвы в 2025 году
20.01.2026
17:30 20.01.2026
Более 30 домов отремонтировали в центре Москвы в 2025 году
Более 30 домов отремонтировали в центре Москвы в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2026
Более 30 домов отремонтировали в центре Москвы в 2025 году
Более 30 многоквартирных домов отремонтировали на ранее благоустроенных улицах в центре Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.01.2026
Более 30 домов отремонтировали в центре Москвы в 2025 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 30 многоквартирных домов отремонтировали на ранее благоустроенных улицах в центре Москвы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом на ранее благоустроенных улицах в центре. Эти здания не только являются архитектурными доминантами исторического центра, они также формируют облик столицы. Поэтому важной задачей для фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы стало эстетическое и конструктивное обновление таких зданий", - говорится в сообщении.
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
11 января, 16:21
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
11 января, 16:21
Отмечается, что в минувшем году завершены работы в здании на Марксистской улице (дом 5). Специалисты обновили фасад по методу "мокрый фасад". Подготовка началась с расчистки и промывки открытых плоскостей. Далее загрунтовали поверхности и набили кронштейны для кондиционеров и корзин под них. Затем мастера уложили утеплитель из минеральной ваты, оштукатурили его базовым слоем и установили сетку из стекловолокна.
"После этого всю конструкцию оштукатурили декоративным слоем, и специалисты начали красить поверхности в цвета "фиолетово-коричневая земля" и "сигнальный белый", параллельно монтируя корзины для кондиционеров. На балконах установили экраны из металлических кассет, обновили отмостку и цоколь здания. Кроме того, привели в порядок подъезды - в них установили современные стеклопакеты", - уточняется в сообщении.
Более того, в 2025 году был возвращен исторический вид дому, расположенному на 3-й Фрунзенской улице (дом 1). Были отремонтированы фасад и крыша. Сначала были промыты и расчищены стены здания, затем восстановлен штукатурный слой фасада нижнего этажа, докомпонованы утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков, нанесен антигрибковый состав в местах намокания.
"Не забыли и о сохранении архитектурных элементов: мастера отремонтировали венчающий карниз, привели в порядок мезонины, кронштейны и плиты балконов. После подготовки и восстановления конструктива окрасили штукатурный слой и кирпичные стены фасада. В завершение специалисты заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили гранитный цоколь здания", - подчеркивается в сообщении.
Также завершились работы в доме, расположенном в 1-м Тверском-Ямском переулке (дом 16). На объекте обновили фасад, подвал и некоторые инженерные системы. Важнейшей задачей было сохранение исторического портрета дома. Работы по восстановлению фасада разбили на несколько этапов. На первом этапе мастера отбили штукатурку и старую краску.
"На втором места намокания обработали специальным антигрибковым раствором и отремонтировали архитектурные элементы, после чего нанесли новый штукатурно-окрасочный слой. После окончания всех основных работ заменили водосточные трубы, в местах общего пользования установили новые стеклопакеты и обновили цокольное покрытие, восстановили подъезды и балконы", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что в комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Более 25 зданий с филенками отремонтировали в Москве в 2025 году
16 января, 11:36
Более 25 зданий с филенками отремонтировали в Москве в 2025 году
16 января, 11:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
