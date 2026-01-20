В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина напал с ножом на работника пивного бара в Москве, он задержан и передан в полицию, Пьяный мужчина напал с ножом на работника пивного бара в Москве, он задержан и передан в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии в Max.

Как отмечается, тревожный сигнал поступил из заведения на Измайловском проспекте, где "между 57-летним москвичом и персоналом пивного бара вспыхнул конфликт из-за музыкальных предпочтений".

"Словесная перепалка быстро переросла в угрозы: мужчина достал нож и, размахивая им, начал надвигаться на сотрудника бара", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном главком, мужчина достал из куртки нож и с требованием включить композицию певца Shaman направился в сторону работника бара. "Я же тебе сказал, поставь "Я русский", по-человечески, что непонятного?" - говорит впоследствии задержанный дебошир.