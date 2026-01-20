https://ria.ru/20260120/moskva-2069066933.html
В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский"
В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский" - РИА Новости, 20.01.2026
В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский"
Пьяный мужчина напал с ножом на работника пивного бара в Москве, он задержан и передан в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии в Max. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:33:00+03:00
2026-01-20T15:33:00+03:00
2026-01-20T15:33:00+03:00
происшествия
москва
shaman (ярослав дронов)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7927d6498eb3453839d938ce2914029.jpg
https://ria.ru/20260113/napadenie-2067678486.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791717_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8d0229a976a1f779c6d39868b39f6b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, shaman (ярослав дронов) , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский"
Житель Москвы напал с ножом на отказавшегося включить песню "Я русский" бармена
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Пьяный мужчина напал с ножом на работника пивного бара в Москве, он задержан и передан в полицию, сообщили
в пресс-службе столичного главка Росгвардии в Max.
Как отмечается, тревожный сигнал поступил из заведения на Измайловском проспекте, где "между 57-летним москвичом и персоналом пивного бара вспыхнул конфликт из-за музыкальных предпочтений".
"Словесная перепалка быстро переросла в угрозы: мужчина достал нож и, размахивая им, начал надвигаться на сотрудника бара", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном главком, мужчина достал из куртки нож и с требованием включить композицию певца Shaman
направился в сторону работника бара. "Я же тебе сказал, поставь "Я русский", по-человечески, что непонятного?" - говорит впоследствии задержанный дебошир.
В ведомстве отметили, что посетитель вел себя агрессивно, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. Росгвардейцы надели на мужчину наручники, чтобы обезвредить, после чего передали полиции для дальнейшего разбирательства.